Muğla'da baharın gelmesiyle mor salkımlar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Muğla'da, baharın müjdecisi mor salkım çiçekleri, Menteşe ilçesinin meydan ve parklarını süsledi.

Pek çok şaire ve yazara ilham kaynağı olan mor salkımlar, bugünlerde ilçenin birçok yerinde görsel şölen sunuyor. Kentte tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda pek çok park ve meydanda ağaçlara sarılarak gölgelik oluşturan mor salkımlar dikkati çekiyor.

Salkımlar halinde mor, beyaz, krem, mavi ve pembe gibi renkli çiçekleri olan mor salkım, nisan ve mayısta yapraklarından önce çıkardığı çiçeklerini uzun süre koruyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mor salkımların, ilçede yetişen güzel ve özel çiçeklerden birisi olduğunu söyledi.

Mor salkımları baharın müjdecisi olarak tanımlayan Gümüş, "Birçok şaire ve sanatçıya ilham veren bu çiçeği, özellikle park, bahçelerimizde ve peyzaj çalışmalarımızda çok kullanıyoruz. Rengiyle, kokusuyla adeta Menteşe'nin güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor. Renkleri çok güzel fakat bence güzel kokusuyla mor salkıma doğal parfüm diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır da Muğla'nın yerlisi olduğunu belirterek, mor salkımların çocukluğunun çiçeği olduğunu dile getirdi.

Mor salkımları Menteşe'nin birçok yerinde görmenin mümkün olduğunu anlatan Başarır, "Bütün mahallelerde ve anılarımda olan bir çiçek. Mor salkımlar, sonradan yeşile dönmesiyle de ayrı bir güzel görüntü oluşturuyor. Buraya özgü çiçeklerin yaşatılmasından yanayım. Umarım çok daha fazla kullanılır." diye konuştu.