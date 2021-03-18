Muğla'da bahçe tellerine sıkışan köpeği zabıta kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Gerişburnu Mahallesi'ndeki bir evin bahçe tellerin arasına sıkışan köpeği gören mahalle sakinleri, yoldan gecen Seydikemer Belediyesi zabıta ekibinden yardım istedi.
Zabıtanın yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, tedavisi için Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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