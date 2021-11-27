Muğla'da bahçedeki tel örgüye sıkışan kirpi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bahçedeki tel örgüye sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına salındı.
Ulucami Mahallesi Çetin Altan Caddesi'nde bir evin bahçesindeki tel örgüye sıkışan kirpiyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, tel örgüyü keserek sıkıştığı yerden kurtardıkları kirpiyi doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: AA
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