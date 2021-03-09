Muğla'nın Yatağan ilçesinde bakır kazanları çaldığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
Katrancı Mahallesinde yaşayan bakır tamirat ve kalay işleri ustası E.Ö, jandarma karakoluna giderek, aracının yanına bıraktığı 24 bakır kazanın çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Olayla ilgili çalışma yürüten Turgut Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Şüphelinin M.K. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
Jandarma ekipleri, zanlının adresinde bulunan kazanları da sahibine teslim etti.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da bakır kazan hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika