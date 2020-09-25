Muğla'da "balık boy yasağı" denetimi yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık boy yasağı denetimleri gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın koordinesinde ilçe müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Göltürkbükü'ndeki bir balıkçıda yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıklar türlerine göre ölçüldü.

Özellikle boy yasağı olduğu belirtilen barbun, palamut, lahoz ve sinaritin boy ölçümü yapıldı. İthal olarak getirilen deniz ürünlerinin de gümrük belgeleri kontrol edildi.

Saylak, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibariyle balıkçılık sezonunun açılmasıyla kıyılarda balıkların çıkmaya başladığını bildirdi.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli personelle denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Saylak, şunları kaydetti:

"Amacımız küçük balık avcılığının önüne geçmek. Denetimi Bodrum'dan başlattık, gece boyunca sürdüreceğiz. En azından belli bir boyuta gelmeyen balıkların avlanmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu balıkların bir nesil yumurtlayarak yavru çıkarak sürdürülebilir su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmak istiyoruz."

Öte yandan Bodrum ve Milas ilçelerindeki bazı noktalarda gırgır teknesi ve termal drone ile kaçak avcılık denetimi yapılacağı öğrenildi.