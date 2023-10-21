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Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı - Son Dakika

Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı

Son Güncelleme: 21.10.2023 10:23

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı. Balıkçılar şaşkınlıkla karşıladıkları köpekbalığını denize geri bıraktı.

Sabah erken saatlerde 2 amatör balıkçı kalamar avlamak için Datça'dan denize açıldı. Domuzçukuru ile Kızılbük arasında açık denizde avlanmaya başlayan balıkçılar oltalarını denize attı. Bir süre bölgede bekleyen balıkçılarıın ağına bir balık takıldı. Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 1.5 metre uzunluğu ve 25 kilogram ağırlığında köpek balığı ile karşılaştı.

Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı

DENİZE GERİ BIRAKTILAR

Köpek balığını görünce şaşıran amatör balıkçılar balığı tekneye aldı. Bir süre sonra köpek balığını denize geri bırakan balıkçılar avlarını tamamlayarak geri döndü.

Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı
Kaynak: İHA

Muğla, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da balıkçıların ağına 25 kilogramlık köpekbalığı takıldı - Son Dakika
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