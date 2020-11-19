Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı - Son Dakika

Burada nemli bir ortamda koruma altına alınan heykelin, önümüzdeki günlerde temizlik çalışmasının yapılacağı bildirildi.

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