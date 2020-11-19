Muğla'da balıkçıların bulduğu heykel, koruma altına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan heykel, Marmaris Müzesinde koruma altında tutuluyor.
Bozburun Mahallesi açıklarında Bodrumlu denizcilerin ağına takılan bronz heykel, durumdan haberdar edilen ekipler tarafından Marmaris Müzesine getirildi.
Burada nemli bir ortamda koruma altına alınan heykelin, önümüzdeki günlerde temizlik çalışmasının yapılacağı bildirildi.
Heykelin bulunda Marmaris açıklarında da önümüzdeki dönemde sualtı çalışmalarının yapılabileceği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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