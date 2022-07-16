Bayram tatili için Muğla'ya gelen vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala evlerine dönmek için yollara düştüler. Denizli , İzmir , Antalya yolunun kesiştiği bölge trafik kavşağında uzun kuyruklar oluştu. Muğla Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığın bölge trafik kavşağında kontrollü geçiş için sürülere yardımcı oldular.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika

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