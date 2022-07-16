Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

16.07.2022 16:21

- Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı Muğla'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.

- Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

MUĞLA - Muğla'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu başladı.

Bayram tatili için Muğla'ya gelen vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala evlerine dönmek için yollara düştüler. Denizli, İzmir, Antalya yolunun kesiştiği bölge trafik kavşağında uzun kuyruklar oluştu. Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yoğunluğun yaşandığın bölge trafik kavşağında kontrollü geçiş için sürülere yardımcı oldular.

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Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı TEM Otoyolu Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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