Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika
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Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

12.07.2022 17:07

Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi.

Muğla'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğu havadan ve karadan denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Ula'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti.

Mahallenin ara sokaklar ile giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Menteşe ilçesinde de turizm merkezlerinin güzergahlarına giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşandı.

Fethiye- Ölüdeniz kara yolunda zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Yolda aralıklarda konuşlanan jandarma ekipleri önlem aldı.

Zaman zaman duran ulaşım, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika

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