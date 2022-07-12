Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi - Son Dakika

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