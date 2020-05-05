Muğla'da bazı alanlar

Muğla'da Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'ndaki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisindeki Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı bölgelerin "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.