Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi - Son Dakika
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Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

23.07.2022 00:19
Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orhaniye, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi - Son Dakika
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