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Muğla'da, Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasiteli helikopter görevine devam ediyor - Son Dakika

Muğla'da, Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasiteli helikopter görevine devam ediyor

19.08.2021 15:00
Muğla'da, Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasiteli helikopter görevine devam ediyor, System.String[]

Muğla'da, Yeniköy–Kemerköy Termik Santralleri tarafından orman yangınlarıyla mücadele için Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, Milas'ın yanı sıra Türkiye'deki orman yangınlarında görev icra ediyor.

Muğla'da, Yeniköy–Kemerköy Termik Santralleri tarafından orman yangınlarıyla mücadele için Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, Milas'ın yanı sıra Türkiye'deki orman yangınlarında görev icra ediyor.

Milas ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele için konuşlandırılan Mİ-26 tipi yangın söndürme helikopteri, 11'i yabancı 12 personelle görev yapıyor. Helikopter, 15 ton su atma ve 20 ton da acil müdahale araç ve ekip taşıma kapasitesine sahip olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Yeniköy–Kemerköy Termik Santralleri tarafından kiralanarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü emrine verilen helikopter, Milas'taki termik santrallerine yaklaşan yangınların söndürülmesinde aktif görev aldı.

İlçede birçok mahallede etkili olan orman yangınlarında zarar gröen yüzlerce hektarlık alan helikopterle havadan görüntülendi.

Görüntülerde, Türkevleri Mahallesi'nde bulunan Kemerköy Termik Santralinin etrafının yandığı anlaşılıyor.

5 Eylül'e kadar bölgedeki yangınlarda görev alacak helikopterin gözlemci Pilotu Yakup Kameroğlu ise göreve gönüllü ve hiçbir ücret talep etmeden geldiğini söyledi.

THK'de 12 yıl yangın söndürme uçaklarında görev aldığını belirten Kameroğlu, "Şu an Belarus ekibiyle gayet başarılı, koordineli bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Helikopterin pilotu Vladimir Kabanov ise 21 yıldır pilot olarak orman yangınlarıyla mücadele de görev yaptığını dile getirdi.

Helikopterin uzunluğunun 40 metre, yüksekliğinin 8 metre 47 santimetre olduğunu vurgulayan Kabanov, şunları kaydetti:

"Eni 11 metre 87 santim. Dünyadaki en geniş ve kapsamlı helikopter. Bizim takımımız orman yangınlarıyla mücadelede çok tecrübeli. Özellikle dağlarda, ormanlarda uzun yıllardır yurt dışında yangınlarda görev aldık. Yunanistan'da orman yangınlarında söndürme çalışmalarına yardım ettik. Türkiye'deki yangınlar bizi de zorladı. Aynı anda birçok noktada yangın vardı. Yangınların söndürülmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Son ana kadar elektrik üretim hizmetini devam ettirdik"

Yeniköy–Kemerköy Termik Santralleri Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, gazetecilere, yangınlarda tüm ekiplere karada ve havada destek olduklarını söyledi.

"Yangın sırasında ve yangın sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle çok şükür kimsenin burnu bile kanamadan bu afetten minimum hasarla kurtulduk." diyen Dinç, Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin 1986'da faaliyete geçtiğini dile getirdi.

Tamamıyla yerli kaynaklardan, yerli linyitten üretilen bir elektrik enerjisine sahip olduklarını aktaran Dinç, termik santrallerin bölge ve ülke için öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Bölgede yaz aylarında artan nüfusun elektrik ihtiyacının bu santrallerden karşılandığına değinen Dinç, "Yangın sırasında da tehlike arz etmeyecek şekilde son ana kadar elektrik üretim hizmetini devam ettirdik. Santralimizde 3 bin 500 çalışanımız bulunuyor. Çok şükür yangından sonrasında yaralarımızı kısa bir zamanda sararak, sistemi faaliyete geçirerek elektriklendirdik. Şu anda da çalışma devam etmektedir.Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Helikopter, Belarus, Yeniköy, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da, Belarus'tan kiralanan 15 ton su atma kapasiteli helikopter görevine devam ediyor - Son Dakika


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