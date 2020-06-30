Muğla'da belediye çalışanlarına deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Muğla'nın merkezi ilçesi Menteşe'de belediye personeline yönelik yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Menteşe Belediyesi hizmet binasında AFAD, itfaiye, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ekiplerince çalışanlara, yangın ve deprem esnasında yapılacaklar ile ilk yardım ve acil tahliye konularında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından siren sesleriyle başlayan tatbikatın senaryosu gereği bina güvenli bir şekilde boşaltıldı ve çalışanlar Acil Toplanma Merkezinde toplandı. Senaryo gereği deprem anında binada yaralananlar, kurtarma ve sağlık ekiplerince müdahalelerinin ardından binadan çıkarıldı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda da uygulamalı eğitim verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tatbikatın amacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda önceden belirlenen görevli personelin, olası bir afet durumunda neler yapabildiğini ve eksikleri görmek olduğunu söyledi.

Muğla'nın birinci derece deprem kuşağında yer aldığını belirten Gümüş, "Bu anlamda afetlere hazırlık kapsamında personelimize hem acil durum eğitimi verdik hem de uygulamalı olarak neler yapılacağını gördük. Başarılı bir tatbikat oldu." dedi.