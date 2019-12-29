Muğla'da belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi - Son Dakika
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Muğla'da belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye işçisinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Muğla'da belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye işçisinin kavgada tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Cuma günü yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "suça yardım" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.K. ve M.A.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken suça yardım ettiği ileri sürülen M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalıkavak Gökçebel Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 27 Ağustos'ta yaşanan olayda, Bodrum Belediyesinde çalışan Şafak Kaya (37) ile M.K. arasında arazi meselesinden tartışma çıkmış, tabancayla vurulan Kaya hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili şüpheli M.K. ile yakını olduğu belirtilen M.A.Y. ve şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen M.A. gözaltına alınmıştı.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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