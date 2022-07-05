Belediye meclisine katılmak isteyen köylüler ile zabıta arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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Belediye meclisine katılmak isteyen köylüler ile zabıta arasında arbede yaşandı

05.07.2022 17:22

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatı hakkında görüş bildirmek için Belediye Meclis Toplantısına katılmak isteyen köylüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatı hakkında görüş bildirmek için Belediye Meclis Toplantısına katılmak isteyen köylüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

Menteşe Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bazı çevre dernekleri ve Deştin köyü sakinleri de toplantıya katılarak, köylerinde kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesi yönünde görüş bildirmek istedi.

Arbede yaşandı

Ancak kültür merkezi önüne gelen köylülerin, 'Merkezde çocukların aldığı kursların devam etmesi ve gürültü olacağı' gerekçesiyle içeriye girmeleri belediye ekiplerince engellenmek istendi.

Merkezin kapıları yüzlerine kapanan köylüler ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.

Beş gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısının yaklaşık 10 dakikada bitirilmesinin ardından köylülerin boş salona girmesine izin verildi. Belediye meclis toplantılarının halka açık olduğunu savunan köylüler, boş salonda basın açıklaması yaparak belediye yetkililerini kınadı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi Sözcüsü Mustafa Tuncaelli, proje gerçekleştiği takdirde yaklaşık 8 bin dönüme yakın ormanlık alanın, etrafındaki su kaynaklarının, bağ, bahçe ve tarım alanlarının yok olacağını savundu.

"Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz"

Bölgedeki yerleşim yerlerinin de göçe zorlanacağını öne süren Tuncaelli, projenin durdurulması için epeydir hukuki anlamda mücadele verdiklerini söyledi.

Bayır Mahallesi'nde kurulan direniş çadırında 85 gündür çimento fabrikasının ve çimento yıkım projesinin durdurulması için mücadele verdiklerini anlatan Tuncaelli, "Bununla ilgili belediyeye yaptığımız birçok ziyaretlerde ruhsat iptalinin çok önemli olduğunu ifade ettik. En sonunda Ankara'ya gittik ve Kemal Kılıçdaroğlu'na konuyu ilettik. 27 Mayıs'ta buraya gelen Ali Öztunç bizlerle toplantı yaptı ve bize sözler verildi. 27 Mayıs'tan bugüne bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. 'Ruhsatı iptal edeceğiz' dediler. Menteşe Belediyesinden, Muğlalıların yanında yer almasını bekliyoruz. Bir an önce bu yıkım projesinin durdurulması için yapı ruhsatının iptalini istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler olaysız bir şekilde dağıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belediye meclisine katılmak isteyen köylüler ile zabıta arasında arbede yaşandı - Son Dakika

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