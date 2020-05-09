Muğla'da berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Menteşe Belediyesi, 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etti.
Menteşe Belediyesi ekipleri, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan ve salgınla mücadele kapsamında açıklanan normalleşme takvimine göre 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacak 76 kuaför ve 116 berber dükkanını dezenfekte etti.
Alınan önlemler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske ile el dezenfektanı dağıtıldı.
Menteşe Belediyesince periyodik olarak iş yerlerinin dezenfekte edileceği bildirildi.