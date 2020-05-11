Muğla'da berber ve kuaförlere maske ve eldiven desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 bin berber ile kuaförlere, maske, eldiven, tek kullanımlık önlük ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 gündür dükkanları kapalı olan berber, kuaför ve güzellik merkezleri esnafının bugün itibarıyla müşterileri kabul ederek siftah yaptığını belirtti.

Dağıttıkları hijyen paketleriyle vatandaşların ve esnafın sağlığına küçük bir katkı vermek istediklerini belirten Gürün, "1 Mart'tan itibaren koronavirüsle büyük bir mücadele içindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. 21 Mart'ta kapatılan ve bugün itibarıyla iş başı yapan berber ve kuaför esnafımıza Büyükşehir olarak hijyen paketlerimizle bir katkımız olmasını istedik." ifadelerini kullandı.