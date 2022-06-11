Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

11.06.2022 12:32
Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati Şahin yönetimindeki 48 E 0514 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi Bezkese Bulvarı'nda beton bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dalaman, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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