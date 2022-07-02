Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı

02.07.2022 15:46
Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı

Muğla'da freni boşalan beton mikseri önünde seyreden 4 okomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'da freni boşalan beton mikseri önünde seyreden 4 okomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Muğla Aydın karayolu Kafaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan 42 M 1220 plakalı beton mikseri, önünde seyreden 34 MNT 04, 35 P 7217 ve 54 AEU 133 plakalı otomobillere çarptı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonucu olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 34 MNT 04 plakalı araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı olan ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Aquapark hizmete açıldı Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kaynak: İHA

Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:52:22. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da beton mikseri 4 otomobili biçti: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement