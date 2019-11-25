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Muğla'da BEYTEK kuruldu

6 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite (MSKÜ) bünyesinde Beşkaza Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.

Muğla'da BEYTEK kuruldu, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite (MSKÜ) bünyesinde Beşkaza Genetik Kaynaklar ve Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYTEK) kuruldu.

Fethiye Ziraat Fakültesi'nde bulunan merkezle yöredeki endemik türler ve sektörle ilgili araştırmalar yapılacak.

Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve BEYTEK Başkanı Mustafa Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerin daha çabuk hareket edebilen ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı refleks gösteren kurumlar olduğunu söyledi.

Batı Akdeniz'de endemik, bitkisel ve hayvansal türlerin çok farklı çeşidinin bulunduğunu dile getiren Saatcı, "Bunları tanımlayacağız ve farkındalık oluşturacağız. Merkezde özellikle yöresel ürünlere eğileceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlere yöneleceğiz. Bunların ortaya çıkarılması ve tekrar kullanılmasını sağlayacağız. Tarımsal sanayi anlamında yeni hamleler yapacağız. Yöresel ürünlerin daha rahat ihraç edilmelerin sağlayacağız." diye konuştu.

Saatcı, yöreye adapte olabilecek farklı ürünlerle ilgili çalışmalar yapılacağını belirtti.

Tüketici ve üretici arasında kurulması gereken ilişkilerin artırılacağını ifade eden Saatcı, üreticilerin tüketiciye göre üretim yapmasını sağlayacak konuma getirmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Sıtkı Koçman, Genetik, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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