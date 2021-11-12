Muğla'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesinde polis ve jandarma ekipleri "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Torba uygulama noktasında sürücülere trafik kurallarına uyulmasıyla ilgili uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamaya Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Boydak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, trafik ve jandarma ekipleri katıldı.

Katılımcılar ve trafik ekipleri, araç sürücülerine üzerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" yazılı maske ve çeşitli hediyeler dağıtıp, emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgiler verdi.

Kaymakam Bayar, gazetecilere, uygulamalarda sürücülerin trafikte emniyet kemeri takmaya özen gösterdiklerini gördüklerini belirterek, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade etti.

Datça

Datça'nın Atatürk Caddesi'ndeki uygulamaya katılan İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan da durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisindeki yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.

Kaymakam Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ve sonucunda oluşabilecek olası ölüm ve yaralanmaları azaltmak için başlattığı kampanyanın Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çoban, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına emniyet ve jandarmayla sürücüleri uyararak broşür dağıtıp bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.