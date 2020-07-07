Muğla'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde metruk binada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'nde metruk bir binada yaşayan M.Z. (56) ile Hakan Aslan (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Aslan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan M.Z, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı M.Z'yi olay yerine yakın bölgede yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.