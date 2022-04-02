Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisinin önüne gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti Küçükbaş'ın üzerine devrildi.
Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükbaş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise Mermer tabletlerin önünde duran Küçükbaş'ın üzerine bir anda mermer tabletler altında kalıyor. Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti! - Son Dakika