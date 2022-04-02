Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti!

02.04.2022 00:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üzerine tonlarca mermer tableti düşen Mehmet Küçükbaş yaşamını yitirdi. Mermer tabletlerin üzerine düşme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrum'un Akçaalan Mahallesi'nde bir mermer satış ofisinin önüne gelen 44 yaşındaki Mehmet Küçükbaş, bir süre kapı önünde arkadaşlarıyla sohbet etti. O esnada tonlarca mermer tableti Küçükbaş'ın üzerine devrildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bunun üzerine hızlı bir şekilde arkadaşlarının ve vinç yardımıyla mermerlerin altından çıkarılan Küçükbaş ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen Küçükbaş kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Mehmet Küçükbaş'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Mermer tabletlerin Mehmet Küçükbaş'ın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise Mermer tabletlerin önünde duran Küçükbaş'ın üzerine bir anda mermer tabletler altında kalıyor. Jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Jandarma, Akçaalan, Bodrum, Muğla, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da bir adam, tonlarca mermerin altında kalarak hayatını kaybetti! - Son Dakika


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