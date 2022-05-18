Muğla'da bir ahır yangını daha - Son Dakika
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Muğla'da bir ahır yangını daha

18.05.2022 15:26
Muğla'da bir ahır yangını daha

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Mahallesi'nde dün özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde meydana gelen yangının ardından bugün öğlen saatlerinde de Fethiye'de bir ahırda yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Mahallesi'nde dün özel bir firmaya ait hayvancılık tesisinde meydana gelen yangının ardından bugün öğlen saatlerinde de Fethiye'de bir ahırda yangın çıktı. İçeride hayvanların bulunmaması faciayı önlerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Eldirek Mahallesi'nde bulunan bir ahır öğlen saatlerinde yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Beleidyesi İtfaiye Dairesi Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ahır tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, içerde hayvan olmaması sevindirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Muğla'da bir ahır yangını daha
Muğla'da bir ahır yangını daha
Muğla'da bir ahır yangını daha
Muğla'da bir ahır yangını daha

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Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kaynak: İHA

Fethiye, Yangın, Muğla, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da bir ahır yangını daha - Son Dakika


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