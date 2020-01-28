Muğla'da bir botta 45 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Kargı Adası açıklarında olduğunu belirledi.
Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin, Suriye, Togo, Yemen, Kongo, Orta Afrika, Nijerya, Senegal ve Mısır uyruklu 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.