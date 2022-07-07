Yangın nedeniyle 2 bin saman, 400 yonca balyası ile 5 ton buğday, 90 yem çuvalı ve çiftlik içindeki süt sağım borularının zarar gördüğü belirtildi.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.