Seydikemer'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Seydikemer'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

07.07.2022 11:41

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın hasara neden oldu.

Döğer Mahallesi Sinan Sokak'taki büyükbaş hayvan besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları, durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sedikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 bin saman, 400 yonca balyası ile 5 ton buğday, 90 yem çuvalı ve çiftlik içindeki süt sağım borularının zarar gördüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydikemer'de bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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