Muğla'da bir eşeğin silahla vurulması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki yerinden silahla vurulan eşeğin tedavisi Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte Büyükşehir Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşeğin tedavisinin yaparak onu tekrar hayata kavuşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Eğer uygun olursa burada doğal yaşam içinde dolaşacak. Buranın bir maskotu haline gelecek." dedi.

Veteriner hekim Görkem Gürkan da Marmaris Belediyesi tarafından bakımevine getirilen eşeğin tedavisine başladıklarını aktardı.

Eşeğin, sol ön bacağında ve sağ arka bacağında iki adet yara tespit ettiklerini anlatan Gürkan, "Sol ön bacaktaki yaranın içinden yaklaşık iki santimetre boyunda bir kapsül çıkardık. Daha sonra tedaviye başladık. Dikiş attık ve yaraları kapattık. Şuanda antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Yara bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki bir otelin yetkilileri, tesislerinin çevresinde silahla iki yerinden vurulmuş yaralı eşek bulunduğu ihbarı yapmış, Marmaris Belediyesi ekipleri, gün boyu aradığı eşeği, dere yatağında bularak, tedavi edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağına getirilmişti.