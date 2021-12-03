Muğla'da bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde asansör boşluğuna sıkışan işçi ağır yaralandı.
Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir işletmede asansör arızasını tamir etmeye çalışan Hüseyin P, asansörün aniden üzerine düşmesi sonucu asansör boşluğunda sıkıştı.
Boynundan ağır yaralandığı belirlenen işçi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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