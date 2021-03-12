İncelemenin ardından Narlı'nın cesedi otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Meral Akşener: Pervin Buldan bana 'azmettirici' dediği için arkadaşlarımız İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına üzüldü

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısından dolayı hiç kimse ölmedi