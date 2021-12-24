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Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

24.12.2021 21:27

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren ve aynı silahla intihar eden kişiye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren ve aynı silahla intihar eden kişiye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Derya Gül'ü (36) öldüren arkadaşı Sahabe Semi Sayın'ın (40) cep telefonunda inceleme yaptı.

İncelemede, H.H.K. (17) ile M.S'nin (37) Gül'ü takip edip eve geldiğini Sayın'a bildirdiği belirledi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Muğla'da Sahabe Semi Sayın (40), 22 Aralık'ta Karaçulha Mahallesi'nde, tartıştığı 2 çocuk annesi eski kız arkadaşı Derya Gül'ü evinin önünde tabancayla vurarak öldürmüştü.

Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Sayın, yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

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Hisarcık, Fethiye, İntihar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derya Gül'ün öldürülmesine yardım ettiği edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika
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