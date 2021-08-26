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Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

26.08.2021 19:49
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.

Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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