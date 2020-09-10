Güneş'in, 3 yıl önce de uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynu ve karın bölgesinde bıçak darbeleri bulunan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve girdiklerinde Güneş'in yerde hareketsiz yattığını fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Mehmet Ali Güneş 'ten (54) bir süredir haber alamayan yakınları, Aydınlıklıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'ndeki evine gitti.

Muğla 'nın Milas ilçesinde boynu ve karnında bıçak darbeleri bulunan bir kişi evinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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