Muğla'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, yaşadığı eski otomobilde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:26 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, yaşadığı eski otomobilde ölü bulundu.
Turgutreis Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, park halindeki eski bir otomobilde yaşadığı belirtilen B.Ö. (56), hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince B.Ö'nün öldüğü belirlendi.
B.Ö'nün cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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