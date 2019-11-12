Muğla'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

B.Ö'nün cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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