Üye Girişi
Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı - Son Dakika

Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı

10.02.2022 00:53
Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı

Muğla'da telefon dolandırıcılarına 91 lira kaptıran kişi, polisin dikkati sayesinde daha fazla para göndermekten kurtuldu.

Muğla'da telefon dolandırıcılarına 91 lira kaptıran kişi, polisin dikkati sayesinde daha fazla para göndermekten kurtuldu.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılar tarafından kandırılan M.G'nin (43) Marmaris ilçesine gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir bankamatikten para göndermeye çalışan M.G'yi 5 bin lira yatırmaya çalışırken engel oldu.

Ekipler, M.G'ye kendisinden para isteyen olup olmadığını sordu.

M.G, telefonda kendisini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, örgüt mensuplarınca kimlik bilgileri kullanılarak banka hesabı açıldığını ve kendisinin temize çıkması için verilen hesaba para yatırması gerektiği sözleri üzerine parça parça 91 bin lira gönderdiğini belirtti.

Ekipler M.G'ye dolandırıldığını söyleyerek emniyete götürdü.

Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 00:59:10. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da bir kişi telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement