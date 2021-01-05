Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Veli Yılmaz idaresindeki 48 AEU 214 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi Beşkavak Kavşağı'nda Abdullah Düzgün yönetimindeki 48 H 4595 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Düzgün yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Düzgün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika