Muğla'da bir köpek ağaca iple asılı halde bulundu - Son Dakika
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Muğla'da bir köpek ağaca iple asılı halde bulundu

06.03.2022 21:53
Muğla'da bir köpek ağaca iple asılı halde bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde bir köpek ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir köpek ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

Akyaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kaya Mezarlarına giden yoldaki zeytinlik içerisinde, bir köpeği zeytin ağacına asılı olarak gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Köpeğin boynundan iple asılmış haldeki fotoğrafları, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Duruma tepki gösteren hayvansever Pakize Damla Önadım, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Önadım, şunları kaydetti:

"Hayvanın sahibine ulaştık. İki köpeği daha var. Akşamları genelde köpeklerini tavuklara tilki falan gelmesin diye serbest bırakıyormuş. Hayvan iki gündür eve gelmiyormuş. Yaşanan olay karşısında sahipleri de çok şaşkın. Kimseyle bir tartışma yaşamadıklarını söylüyorlar. Kim böyle bir şey yapabilir? 'Birini rahatsız ettiyse gelip bizi uyarsalar zaten biz hayvanı serbest bırakmazdık.' diyorlar."

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Son dakika haberleri | İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu Son dakika haberleri | İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu

Akyaka, Köpek, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bir köpek ağaca iple asılı halde bulundu - Son Dakika


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