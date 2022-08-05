Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

05.08.2022 11:33
Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı

Muğla'da bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi kullandığı Forklift'in devrilmesi sonucu altında kaldı.

Muğla'da bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu işçi kullandığı Forklift'in devrilmesi sonucu altında kaldı.

Menteşe Kafaca Mahallesindeki bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Hüssein Alhamoud Forklift ile hareket halinde iken kullandığı araç devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye ekipleri tarafından Forklift altında sıkışan Hüssein Alhamoud kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Suriye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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