Menteşe Kafaca Mahallesindeki bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Hüssein Alhamoud Forklift ile hareket halinde iken kullandığı araç devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe itfaiye ekipleri tarafından Forklift altında sıkışan Hüssein Alhamoud kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Suriye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Forklift altında kalan Suriyeliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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