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Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı

10.02.2022 15:43
Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Kentte bulunan bir otelden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Otelin ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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