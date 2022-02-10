Muğla'da bir otelden telefon çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Kentte bulunan bir otelden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Otelin ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.