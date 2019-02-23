Son Dakika Haberleri: Muğla'da Bir Otelin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Muğla'da Bir Otelin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

44 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Muğla'da Bir Otelin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu.

İçmeler Mahallesi'nde bir apart otelin çatı kısmında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer otellere sıçramadan söndürüldü.

Yangında hasar oluştu. Otelin kış sezonundan dolayı kapalı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:59 Kaynak: AA

İçmeler, Marmaris, Muğla, Güncel
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