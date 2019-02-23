Muğla'da Bir Otelin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
44 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde bir otelin çatı kısmında çıkan yangın, hasara neden oldu. İçmeler
Mahallesi'nde bir apart otelin çatı kısmında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer otellere sıçramadan söndürüldü.
Yangında hasar oluştu. Otelin kış sezonundan dolayı kapalı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:59 Kaynak: AA
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