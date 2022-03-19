Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı

19.03.2022 18:49
Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir saate içinde 3 ayrı noktada çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir saate içinde 3 ayrı noktada çıkan yangınlarda iki ev kullanılamaz hale geldi.

Patlangıç Mahallesi 346 Sokak'ta, 3 katlı binanın 2. katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Patlangıç Mahallesi Hilmi Döğerli Caddesi'nde 3 katlı bir evin 1. katının balkonunda da elektrikli ısıtıcısından yangın çıktı. Yangında evin balkonunda zarar meydana geldi.

Foça Mahallesi Şehit Sezgin Tunca Caddesi'nde 2 katlı bir evin 1. katında da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri 1 saat içinde, çıkan 3 yangına da müdahale etti.

Öte yandan, Dalaman ilçesi Fevziye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 katlı bir evin 2. katında elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı
Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı
Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı
Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı

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Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da bir saat içinde 3 ayrı evde yangın çıktı - Son Dakika
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