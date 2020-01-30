Muğla'da bir teknede 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, fiber teknede Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmenin Görecek Adası açıklarında olduğunu belirledi.

Durdurulan teknede Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.