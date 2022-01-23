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Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor - Son Dakika

Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor

23.01.2022 18:49

Meteoroloji'nin önümüzdeki günlerde zirai don uyarısı verdiği Muğla'da aynı gün içinde hem deniz hem de kar keyfi yaşanıyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini hissettirirken Akyaka sahilinde denize giren bir vatandaş "Su gayet güzel. Yalnız başına denize girmek de çok güzel ve keyifli. Ben zaten hafta sonunda denize girmek için geldim" ifadelerini kullandı.

Muğla merkeze 20 dakika uzaklıktaki Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece dolayında seyrederken, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Akyaka sahilinde çay, kahve ve kış güneşi eşliğinde hafta sonu tatilini değerlendirdi.

"SU GAYET GÜZEL"

Akyaka sahilinde vatandaşlar güneşlenirken, Denizli'den Akyaka'ya denize girmek için gelen Necmi Candoğan isimli vatandaş kış ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaz kış denize girdiğini belirten Candoğan, "Su gayet güzel. Yalnız başına denize girmek de çok güzel ve keyifli. Ben zaten hafta sonunda denize girmek için geldim. Zaten ben yaz kış tişörtle gezerim. Karlı havalarda da tişörtle gezerim. Hava ne kadar güzel, güneşli ve açık ve gayet de iyi" dedi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR KÜREME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muğla'nın Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde lüksek rakımlı bölgelerde başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

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Akyaka, Muğla, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor - Son Dakika
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