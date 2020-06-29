Muğla'da bir yılda araç sayısı 13 bin 523 artı - Son Dakika

Muğla'da bir yılda araç sayısı 13 bin 523 artı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 513 bin 363'e ulaştı.

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2019 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 499 bin 840 iken, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 513 bin 363'e ulaştı.


Otomobil sayısı yüzde 2 arttı


Otomobil sayısı 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 212 bin 174'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 212 bin 174 adet otomobil, 9 bin 811 adet minibüs, 4 bin 492 adet otobüs, 75 bin 132 adet kamyonet, 9 bin 686 adet kamyon, 166 bin 594 adet motosiklet, 34 bin 282 adet traktör ve Bin 192 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 123 adet ile motosiklette gerçekleşti.


9 bin 230 aracın devri yapıldı


2020 yılı Mayıs ayında Muğla'da toplam 9 bin 230 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 5 bin 093 adet ile otomobil yer aldı. Ardından Bin 987 adet ile motosiklet, Bin 396 adet ile kamyonet, 376 adet ile traktör, 163 adet ile minibüs, 157 adet ile kamyon, 42 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.


Bin 317 aracın trafiğe kaydı yapıldı


2020 yılı Mayıs ayında toplam Bin 317 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 922 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 212 adet ile otomobil, 112 adet ile kamyonet, 68 adet ile traktör, 3 adet ile kamyon geldi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla'da bir yılda araç sayısı 13 bin 523 artı - Son Dakika Ekonomi

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