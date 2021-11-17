Birlikte yaşadığı kadına otomobille çarpıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadına otomobille çarptıktan sonra kaçtığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçede dün bir otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı. Aksu, kaza yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü kaçtı.

Kazayı şüpheli bulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerde, otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklenen Aksu'nun daha sonra aracın altından çıktığı belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö. olduğunu tespit etti.

O.Ö. ile beraberindeki F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.