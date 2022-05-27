Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında

27.05.2022 20:22
Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.O, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktul Sahra Gizem Aksu'nun ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, olayın gerçekleştiği gece maktul ile dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelip yattıklarını öne sürdü.

Daha sonra evden çıkan maktulü aramak için arkadaşından aldığı emanet otomobille evin etrafında birkaç kez dolaştığını iddia eden sanık, "Bir şeye çarptığımı fark ettim ama çöp olduğunu düşündüm. Aksu'nun aracın altında 60-70 metre gittiğini hiç fark etmedim." dedi.

Duruşmada ifade veren Aksu'nun kızı Melis K. ise sanığın annesinden sürekli borç para aldığını iddia etti.

Olay gecesi bir restoranda yemek yediklerini belirten Melis K, çıkan tartışmanın ardından ayrılmak isteyen annesinin sanık tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

???????- Olay

İlçede 16 Kasım 2021'de Fethiye- Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu (46), sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ertesi gün Aksu'ya çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.O olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan Ö.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fethiye, Sahra, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


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