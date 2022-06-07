Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı - Son Dakika
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Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı

07.06.2022 03:08

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Ö.O, tutuklu bulunduğu Seydikemer- Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olayın gerçekleştiği Karaçulha Mahallesi'ne getirildi.

Saat 01.30'da başlayan keşifte sanık, Sahra Gizem Aksu'nun cesedinin bulunduğu bölgede olayı anlattı. Olay yerinde Aksu'nun çocukları da hazır bulundu. Keşif sırasında güvenlik güçleri olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

Keşif sırasında fenalaşan Aksu'nun annesi, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

Keşfin ardından sanık, yeniden cezaevine gönderildi.

Olay

İlçede 16 Kasım 2021'de Fethiye- Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu (46), sürücüsü tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ertesi gün Aksu'ya çarpan kişinin, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.O. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan Ö.O. tutuklanmıştı.

Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Ö.O, 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı
Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı

YORUMLAR
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Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü Seydikemer'de orman yangını (2) Seydikemer'de orman yangını (2)
Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa keşif yaptırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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