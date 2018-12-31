Muğla'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan bisiklet hırsızlıkları nedeniyle çalışma başlattı. Hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.U. ve M.A.V. olduğunu belirledi.



Yapılan araştırmada, çaldıkları bisikletleri internet siteleri üzerinden sattıkları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen 12 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete getirildi.



Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

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