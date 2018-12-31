Son Dakika Haberleri: Muğla'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

Muğla'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan bisiklet hırsızlıkları nedeniyle çalışma başlattı. Hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.U. ve M.A.V. olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, çaldıkları bisikletleri internet siteleri üzerinden sattıkları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen 12 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:49 Kaynak: AA

Fethiye Emniyet Müdürlüğü, Fethiye, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL

ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor 2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:17:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Bisiklet Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]