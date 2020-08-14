Muğla'da biyolojik babanın tespiti için 35 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 35 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

Alınan bilgiye göre, mezarı açılan R.A.A'nın ölmeden önce evinde hizmetli olarak çalışan H.A'nın 3 kızı, 2007'de hayatını kaybeden G.A'nın "biyolojik babaları olmadığı" iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı açılarak leğen kemiğinden DNA örnekleri alındı. İnceleme sonucunda G.A'nın, başvurucuların "yüzde 99,9 babası olmadığı" belirlendi.

Bunun üzerine kardeşler, fiziksel benzerlikleri de bulunduğu iddiasıyla biyolojik babalarının R.A.A. olabileceğini belirterek, mahkemeden gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Mahkeme, R.A.A'nın Milas Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinden DNA örnekleri alınmasına hükmetti.

Uzman ekip eşliğinde açılan mezardan, başvurucuların babalık ilişiğinin belirlenmesi amacıyla DNA örnekleri alındı.