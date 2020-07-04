Muğla'da "Bodrum Kaleiçi" etkinlikleri başladı - Son Dakika

Muğla'da "Bodrum Kaleiçi" etkinlikleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Kaleiçi" etkinlikleri piyanist Gülsin Onay konseriyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Kaleiçi" etkinlikleri piyanist Gülsin Onay konseriyle başladı.

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İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla geçen hafta açılan Bodrum Kalesi'nde yapılan konsere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

Konserde Mozart'ın çalınan bir eseri hakkında bilgi veren Şensoy, "Divertimento iyi zaman, iyi vakit demek. Hiç düşünmeden güzel müzik yapalım diye bu eseri koyduk. Ama eserin enteresan bir şekilde müzik tarihindeki adı da 'korona' diye geçiyor." dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz ise güzel sanat etkinliklerinde, açık hava mekanlarında yaz boyu bir araya gelmeyi temenni etti.

Güçlü sağlık mücadelesinde yeni normal dönemde Ankara, İstanbul, Erzincan, Tunceli olmak üzere birçok yerde açık hava konserleri yapmaya devam ettiklerini belirten Yavuz, "Sanat birleştirir, sanat iyileştirir." dedi.

"Bodrum Kaleiçi" etkinlikleri, 24 Temmuz'da sona erecek.

Gülsin Onay, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 02:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Bodrum Kaleiçi' etkinlikleri başladı - Son Dakika

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