"Bodrum Rib Boat Fest" başladı

Fuar direktörü Murat Aslan , gazetecilere, denizcilik sektörüne ait çeşitli ürünleri bu etkinlik ile tanıttıklarını söyledi.

Organizasyonda, botların yanı sıra tekneler, motor ekipmanları, deniz oyuncakları ve denizcilerin kullandığı bazı cihazlar tanıtılıyor.

Milta Bodrum Marina 'da oluşturulan fuar alanındaki etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz , Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan katıldı.

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